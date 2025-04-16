Он оснащен скрытыми в фюзеляже пушками, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом

Продолжают приходить новости, касающиеся перспективного китайского боевого самолета 6-й генерации. Стало известно, что истребитель J-36, созданный Chengdu Aircraft Corporation для Народно-освободительной армии Китая, будет оснащаться лазерными орудиями. В сеть для общего доступа выложили анимационный ролик, на котором J-36 сбивает подлетающие орудия направленными лазерными лучами. При этом источник не уточняет, есть ли эта система ПРО на борту имеющихся самолетов или это только задел на перспективу.

Стоит отметить, что ряд экспертов склоняется к мнению, что J-36 будет не истребителем шестого поколения, а ударным самолетом, способным поражать цели как на суше, так и надводные корабли. За этот факт говорит то, что самолет обладает гораздо большими габаритами, нежели самолеты, приравненные к истребителям. Кроме того, НОАК нуждается в самолете, способном заменить бомбардировщики H-6, которые являются лицензионными копиями Ту-14 и только проходят модернизацию, но до этого не имели аналогов в китайской авиации.

Подробностей о тактико-технических характеристиках J-36 в общем доступе нет, а большая часть домыслов основывается на анализе внешнего вида и выпускаемых китайцами промо-роликов. Даже название «J-36» по своей сути игра имеющимся фактами, так как «36» появилась за счет номера на фюзеляже заснятого самолета «3601», а литера «J» традиционно присваивается истребителям.

Официальный Пекин пока не озвучивал название нового самолета для нужд НОАК, и присвоенное прессой наименование J-36 может быть заменено на что-то другое. Что касается лазерной противоракетной системы, то китайцы сегодня являются одними из лидеров в области высокоэнергетического вооружения и вполне могут экспериментировать с подобными комплексами.