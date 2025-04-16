Учения прошли по плану боевой подготовки флота.

Продолжается серия морских учений, в которых задействован Тихоокеанский флот РФ, и если ранее приходили сообщения про боевые стрельбы надводных кораблей и береговых комплексов, то теперь пресс-служба ТОФ рассказала ТАСС про дуэль двух подводных лодок. Речь идет о тренировочном бое между субмариной «Уфа» проекта 636.3 «Варшавянка» (ТОФ) и «Комсомольском-на-Амуре» проекта 877 из состава Приморской флотилии разнородных сил.

«В одном из полигонов боевой подготовки флота в рамках противолодочного тактического учения две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия», — приводит слова источника ТАСС.

Согласно заявлению пресс-службы ТОФ, обе субмарины провели маневры и имитировали поиск оппонента с использованием оборудования. Кроме того, проводились учебные пуски для имитации поражения цели и задействованы системы акустической маскировки для усложнения обнаружения вероятным противником.

Стоит отметить, что «Уфа» проекта 636.3 была передана в состав Тихоокеанского флота совсем недавно, и там до сих пор проводится обучение экипажа. В частности, совсем недавно подводная лодка погружалась на предельно возможную глубину для отработки ситуаций и проверки агрегатов. Напомним, что это уже шестая подобная субмарина, которую передали ТОФ для усиления. Как пишет ряд западных источников, это может быть сигналом того, что Россия хочет усилить свое присутствие в обозначенном регионе, который в последнее время стал зоной активного противостояния Китая и Соединённых Штатов.