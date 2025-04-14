Обновили дизельный мотор и поставили 6-ступенчатую коробку передач.

Ульяновский автозавод (УАЗ) работает над обновлением своих машин. В конце 2025 года на рынок выйдет новый УАЗ «Пикап». Он получит современный дизельный двигатель и новую коробку передач. Вместе с ним обновится и популярный внедорожник УАЗ «Патриот». Об этом рассказал руководитель завода Алексей Спирин.

Также появится улучшенный бензиновый двигатель ЗМЗ-409 в одной из моделей. Коробка передач будет механической, с шестью ступенями. Эта коробка уже производится в России в качестве импортозамещения.

Кроме «Пикапа» и «Патриота», УАЗ обновит и другие модели. Например, легкие грузовики УАЗ «Профи» с задним и полным приводом. Но знаменитые «Буханка» и «Головастик» останутся без изменений. Эти машины давно любимы водителями за их простоту и проходимость.

Пресс-служба УАЗа сообщила, что завод активно развивается. На производстве появится новое оборудование. Компания Sollers, которая владеет УАЗом, вложит в завод огромные деньги — больше 16 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на новые линии для производства кузовов и покраски машин. Например, появится современная линия для нанесения защитного покрытия, чтобы не ржавели дольше.

УАЗ уже не первый год говорит о модернизации. Еще в 2023 году завод начал готовиться к выпуску обновленных моделей. Тогда же и стало известно, что «Патриот» получит новый дизайн и улучшенные двигатели. Осталось дождаться отзывов новых владельцев чтобы понять, сделало ли это обновление автомобили лучше.



