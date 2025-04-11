Ранее подобные испытания уже проходили на трассе М-11 «Нева».

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье началось тестирование беспилотных грузовиков. Об этом рассказали в Минтрансе России. Четыре больших грузовика участвуют в эксперименте. Два из них сделала компания «КАМАЗ». Это не первый такой тест. Ранее беспилотники уже проверяли на трассе М-11 «Нева».

Грузовики ездят в особом режиме, который называют экспериментально-правовым (ЭПР). В кабине сидит инженер-испытатель. Он не трогает руль и педали. Но следит за процессом. Так проверяют, как машины справляются сами. Минтранс хочет сделать шаг дальше и ведомство готовит закон о беспилотных машинах. Он позволит тестировать технику совсем без человека в кабине.

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Замглавы Минтранса Валентин Иванов поделился планами. В 2026 году беспилотные грузовики поедут по трассе М-12 «Восток». Это маршрут между Москвой и Казанью. А к 2030 году таких дорог станет намного больше. В России могут появиться около 20 тысяч километров трасс для беспилотников.

Технологии развиваются быстро, например, в 2024 году на ЦКАД уже запустили «умные» системы. Они следят за движением и помогают избегать пробок. Беспилотные грузовики — часть этого прогресса. Они могут работать круглые сутки. Это удобно для сферы доставки. Эксперты говорят, что такие машины сократят расходы компаний. А ещё уменьшат число аварий. Ведь техника не устаёт и не отвлекается.

Но есть и вопросы. Кто будет отвечать, если беспилотник попадёт в ДТП? Как защитить машины от хакеров? Минтранс обещает всё продумать.