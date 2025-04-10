При этом она сохраняет свойства обычной ткани.

Учёные из Санкт-Петербурга разработали необычную ткань. Она защищает от электромагнитного излучения. Новый материал придумали в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ). Ткань снижает мощность излучения на 90%.

В состав ткани входят особые вещества — полипиррол и магнетит. Полипиррол проводит электричество, а магнетит усиливает защиту. Вместе они блокируют электромагнитные волны.

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Раньше для защиты использовали металлические экраны. Они хорошо блокируют излучение. Но у них есть минусы. Металл ржавеет и разрушается. Новая ткань решает эту проблему. Она лёгкая и не боится коррозии. При этом она сохраняет свойства обычной ткани. Её можно носить на теле. Она безопасна и удобна.

Ткань из ЛЭТИ пригодится в первую очередь на производстве. Там много оборудования, которое создаёт излучение. Работники смогут носить защитную одежду из этого материала, за счет этого снизится риск для их здоровья. Также ткань защитит технику от сбоев. Но это не всё. У материала есть и другие возможности. Из него можно сделать нагревательные элементы. Например, для тёплой одежды.

Сейчас учёные проверяют, как она ведёт себя в разных условиях. Например, при высокой влажности или температуре. Если всё получится, материал начнут использовать повсеместно.