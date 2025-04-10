На всех платформах появилась долгожданная тактическая новинка от Claymore Game Studios - Commandos: Origins. Она должна была вернуть фанатов к истокам популярной серии Commandos. Но релиз оставил много вопросов и критики, а игроки недовольны качеством игры.
Разработчики несколько раз переносили дату выхода. Они говорили, что хотят сделать игру идеальной. Но, похоже, что-то пошло не так. Первыми свои мнения высказали журналисты и критики. Они похвалили игру за интересный геймплей. Им понравились сложные задачи, глубокий сюжет и графика. Однако все отметили кучу ошибок. Техническое состояние игры оказалось слабым.
Геймеры тоже поделились впечатлениями. Многие согласны с критиками. Игра может понравиться только преданным фанатам серии. Или тем, кто очень соскучился по подобным проектам. Таких игр сейчас почти не выпускают. Но даже фанаты жалуются. Оптимизация хромает — игра тормозит даже на мощных компьютерах. Противники в игре ведут себя странно и глупо. Управление неудобное. А багов так много, что они мешают играть. В итоге только 43% отзывов в интернете оказались положительными.
Проблемы с Commandos: Origins обсуждают и в соцсетях. Игроки пишут, что сталкиваются с вылетами и зависаниями. Некоторые миссии невозможно пройти из-за ошибок. Например, один пользователь рассказал, что его отряд застрял в текстурах карты. Другой пожаловался, что игра выключается на середине задания.
А ведь фанаты серии надеялись на триумфальное возвращение. В интернете уже шутят, что Origins — это "сырой" проект, который выпустили слишком рано. Разработчики пока молчат. Они не комментируют отзывы. Но, по данным игровых сайтов, команда уже работает над патчами. Исправления должны выпустить в ближайшие недели. Игроки надеются, что обновления спасут проект. Пока же многие советуют подождать с покупкой.