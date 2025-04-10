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Lunar Outpost представила лунный вездеход Eagle
Лунный вездеход Eagle способен передвигаться боком

Компания Lunar Outpost представила луноход Eagle. Он создан для миссий Artemis от NASA. Этот аппарат умеет двигаться боком и поворачиваться на месте. Его показали на 40-м симпозиуме Space Symposium в Колорадо. Луноход выделяется металлическим корпусом и синей подсветкой. Но главное в нём — не внешний вид, а возможности.  

Eagle разработали вместе с астронавтами NASA. Восемь человек помогли сделать его удобным и полезным. Как рассказал Эй Джей Гернер из Lunar Outpost, учли все пожелания экипажей. Например, ширину входа и расположение экранов. Луноход рассчитан на двух операторов. У каждого есть своё кресло и рычаги управления. Четыре мотора в колёсах позволяют двигаться в любую сторону без остановки.

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Экраны показывают данные с камер и датчиков Eagle Eye. Они видят даже в темноте. Это важно для южного полюса Луны. Там, в тенях кратеров, может быть лёд. Учёные хотят найти воду, и Eagle должен в этом помочь. Для образцов есть специальные охлаждаемые ящики. Инструменты хранятся в отсеках на уровне груди. Их легко достать даже в скафандре. Корпус лунохода можно дополнить стойками для оборудования.  

Eagle умеет работать сам или под управлением с Земли. Его планируют отправить на Луну к концу 2020-х годов. Это будет часть миссии Artemis 5. Lunar Outpost соревнуется за контракт NASA. Их соперники — компании Intuitive Machines и Venturi Astrolab. Победитель получит $4,6 млрд и 15 лет работы.  

Презентация прошла спустя месяц после новостей от NASA. Высадку астронавтов Artemis 3 перенесли с 2025 на 2026 год. Причина — сложности с подготовкой. Программа Artemis важна для США. Она должна вернуть людей на Луну впервые с 1972 года. И именно Eagle может стать ключевым транспортом для этого.

#луноход
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