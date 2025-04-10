Учёные говорят, что такие технологии могут изменить наше представление о творчестве.

Элвин Люсье, известный американский композитор, ушёл из жизни в 2021 году. Спустя четыре года его творчество продолжает жить. Австралийские учёные и художники создали искусственный мозг, который сочиняет музыку. Эта необычная инсталляция сейчас представлена в художественной галерее Западной Австралии. Посетители могут услышать, как «мозг» Люсье творит прямо на их глазах.

Элвин Люсье был пионером экспериментальной музыки. Ещё в 1965 году он первым использовал мозговые волны для создания звуков. Его работа «Музыка для сольного исполнителя» стала настоящим прорывом. В 2020 году, несмотря на болезнь Паркинсона, 89-летний композитор решил участвовать в проекте под названием «Возрождение». Он сдал свою кровь, чтобы учёные могли создать из неё стволовые клетки. Позже из этих клеток вырастили церебральные органоиды — небольшие кластеры нейронов, которые напоминают человеческий мозг. Люсье до конца своих дней обсуждал с командой детали этого проекта.

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«Он был для нас как учитель. Всегда находил суть и отбрасывал лишнее», — поделился Натан Томпсон, один из авторов проекта.

Инсталляция выглядит впечатляюще. В галерее установлены 20 больших латунных пластин. Они напоминают спутниковые тарелки и изогнуты от стен. За каждой пластиной спрятаны специальные устройства — преобразователи и молотки. Они реагируют на сигналы искусственного мозга и создают музыку. Органоиды Люсье размещены на тонкой сетке с 64 электродами. Эту технологию разработали вместе с немецким биоинженером. Сетка улавливает сигналы нейронов, а затем они превращаются в звуки. Так «мозг» становится живым исполнителем.

Учёные говорят, что такие технологии могут изменить наше представление о творчестве. В будущем, возможно, искусственный интеллект и органоиды будут создавать искусство вместе с людьми.

Посетители галереи в восторге. Многие говорят, что музыка звучит живо и необычно. Кто-то даже чувствует присутствие самого Люсье. Проект уже привлёк внимание не только любителей искусства, но и учёных.