Если получится - луноход полетит на Луну в 2028 году.

NASA активно работает над новым луноходом Endurance. Он должен собрать 100 кг образцов с Луны. Проект представили инженеры Джон Бейкер и Джеймс Кин на конференции по лунной и планетарной науке в Техасе. Луноход станет частью программы Lunar Discovery and Exploration. Его главная задача — изучить южный полюс Луны. Этот регион важен для науки и будущих миссий с людьми.

Endurance отправится в бассейн Южный полюс — Эйткен. Это древняя зона, где миллиарды лет назад упал огромный метеорит. Учёные считают, что там скрыты тайны рождения Луны. Луноходу предстоит пройти больше 2000 км. Он соберёт образцы грунта и камней. Позже их заберут астронавты миссии Artemis. Чтобы всё получилось, инженеры NASA решают три задачи. Первая — создать технику, которая выдержит суровые условия Луны. Вторая — сделать луноход полностью автономным. Третья — увеличить скорость его передвижения.

По плану, Endurance будет ехать в 10 раз быстрее, чем марсоход Perseverance. Ему нужно обходить кратеры и камни без помощи людей. Для этого инженеры улучшили его искусственный интеллект. Тестовый ровер Athena уже ездит полностью самостоятельно, как днём так и ночью. Ещё один прототип, ERNEST, проверяет, как техника справляется со склонами. Он может подниматься на уклоны до 30 градусов. Условия для тестов максимально похожи на лунные.

Сейчас команда готовится к следующему шагу. До конца 2025 года выберут научную группу, которая решит, какие образцы собирать и где бурить. Также определят, какое оборудование нужно для миссии.

Но есть сложности. Деньги на проект могут урезать. Бюджет NASA сокращается, а программа Artemis пока под вопросом. Инженеры верят в успех. Если всё пойдёт по плану, Endurance полетит на Луну в 2028 году. Окончательное решение по программе примут в 2025 году.