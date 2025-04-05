Изначально считалось, что новая ракета получит обозначение YJ-21.

Вооруженные силы России долгое время оставались единственным эксплуатантом гиперзвуковых ракет. Сначала появились гиперзвуковые «Кинжалы» воздушного базирования, затем «Цирконы» для кораблей ВМФ, а в прошлом году показали комплекс «Орешник» средней дальности. Однако в других странах также ведутся работы в этом направлении, и если в США все не так уж и гладко, то НОАК, возможно, получила свои ракеты и поставила их на боевое дежурство. Речь идет о ракетах KD-21, которые были замечены на фотографиях и заставили экспертную среду задуматься.

В частности, автор издания The War Zone предположил по фотографиям, что это именно гиперзвуковые китайские ракеты воздушного базирования, которые разрабатывали последние несколько лет. На фотографии видны самолёты H-6K с подвешенными на пилонах ракетами KD-21 класса «воздух-земля».

«Появились снимки, на которых изображен самолет H-6K, приписанный к 10-й бомбардировочной дивизии ВВС НОАК, несущий пару ракет KD-21 под центральными пилонами крыла. Снимки, судя по всему, были сделаны во время недавних военных учений», — пишет автор TWZ.

Ранее эксперты предполагали, что новая китайская гиперзвуковая ракета будет противокорабельной и получит название YJ-21. Однако вместо противокорабельных ракет Народно-освободительная армия Китая получила изделия, предназначенные для преодоления систем ПВО и поражения наземных объектов. Автор TWZ высказал предположение, что новая китайская ракета похожа на российский «Кинжал», который является развитием идей ОТРК «Искандер». В качестве основы для создания KD-21 эксперт рассматривает китайскую противокорабельную ракету CM-401, способную превысить скорость в 6 махов.

Стоит отметить, что ракеты серии «Кинжал» в первую очередь создавались как противокорабельные для вооружения Ту-22М3. Только позже их смогли приспособить для пусков с истребителей-перехватчиков МиГ-31К, которые «помогают» ракете набрать дополнительную скорость, выступая в роли первой ступени «Кинжала».