Главная цель участия в LAAD — обсуждение проектов сотрудничества со странами Латиноамериканского региона..

С 1-го по 4-е апреля 2025-го года в Бразилии пройдет выставка вооружений LAAD 2025 в которой впервые с 2019-го года примет участие и Россия. В рамках выставки «Рособоронэкспорт» покажет ряд новинок, которые ранее не замечали в Бразилии, а именно экспортный вариант Су-57Э, впервые представленный на Aero India 2025, и модернизированная согласно современным требованиям версия Т-90МС. О появлении России на LAAD 2025 рассказывает информационное агентство ТАСС со ссылкой на компанию.

«Речь идет об истребителях Су-57Э и Су-35, военно-транспортном самолете Ил-76МД-90А (Э), вертолетах Ми-171Ш и Ка-52Э. Сухопутным силам компания представит танк Т-90МС в новом варианте исполнения и боевую машину поддержки танков БМПТ», — рассказывает ТАСС.

Стоит отметить, что появление в Бразилии российского «Рособоронэкспорта» является попыткой выйти не только на рынок Бразилии, но и на другие рынки Южной Америки, которые традиционно занимают американцы за редкими исключениями. Что интересно, представят не только самолеты и бронетехнику, но и военные корабли малых размеров, системы ПВО в виде С-400 «Триумф» и С-350Е «Витязь». Кроме того, покажут плавучий легкий танк «Спрут», предназначенный для огневой поддержки морской пехоты.

Стоит отметить, что Т-90МС с развитой защитой от беспилотных летательных аппаратов уже показывали во время выставки IDEX-2025 в Абу-Даби. Танк оснастили большим количеством противокумулятивных экранов, установили дополнительную бронезащиту. Комплект предназначен в первую очередь для противостояния угрозе со стороны малых беспилотников в виде FPV-дронов, которые представляют наибольшую опасность для тяжелой бронетехники.