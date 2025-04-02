Огонь вели по видимым целям на побережье и по мишеням, скрытым ландшафтом.

Серия учений Тихоокеанского флота ВМФ РФ продолжается, и на этот раз учения проводились на ракетном крейсере «Варяг», который произвел учебные стрельбы из артиллерийских установок в Японском море. О прошедшем мероприятии с участием вымпела рассказал представитель ТОФ информационному агентству РИА Новости. В рамках проведенных учений ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» сделал несколько залпов по учебным мишеням на одном из островов и еще несколько учебных задач.

«Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг" провел в акватории Японского моря комплекс практических артиллерийских стрельб», — пишет информационное агентство.

Согласно опубликованному материалу, спущенный на воду еще в 1980-х годах ракетный крейсер «Варяг» провел артиллерийские стрельбы из корабельной пушки АК-130 калибром 130-мм по сухопутным мишеням на острове Желтухина. Мишени располагались не только в прямой видимости на побережье, но и в глубине острова, и огонь по ним велся с использованием баллистических вычислений. Учебно-боевые мишени оказались поражены, и после этого экипаж корабля приступил к следующим задачам.

Кроме артиллерийских стрельб из АК-130, велся огонь из шестиствольной пушки АК-630 калибром 30-мм по имитациям морских мин, которые могли представлять угрозу для корабля. Вдобавок к стрельбам проводились учения по борьбе за живучесть силами команды корабля. Также экипаж корабля использовал сразу после стрельб установленные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать виртуальному противнику нанести ответный удар по «Варягу».