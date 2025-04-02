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В США испытали распечатанный на 3D-принтере дрон-камикадзе Hellhound S3
Выступление Hellhound на AEWE 2025 подчеркнуло очевидный факт - скорость решает всё.

На одном из военных полигонов в США прошли испытания нового дрона-камикадзе Hellhound 53 («Адская гончая»), который создан с использованием 3d-печати. Испытания проводили Вооруженные силы США, которые сейчас обращают самое пристальное внимание на дроновые технологии. О проведенных тестах рассказало издание Defence Industry Europe, которое ссылается на собственные источники и приводит слова одного из представителей компании-разработчика.

Испытания проводились американцами в рамках программы Army Expeditionary Warrior Experiment (AEWE) 2025. Новый дрон «Адская гончая» снабжается штатным турбореактивным двигателем и способен развивать скорость до 603 км/ч. При этом нет никаких подробностей о том какую полезную нагрузку он может на себе нести и какова продолжительность полета. Кроме того, издание отмечает, что беспилотник полностью распечатан на 3d-принтере, что также стало целью испытаний.

«Выступление Hellhound на AEWE 2025 подчеркнуло очевидный факт — скорость решает все, а квадрокоптеры и винтовые дроны слишком медленны», — рассказывает сотрудник компании-производителя Шейла Каммингс.

Стоит отметить, что реактивный двигатель несмотря на большую тяговооруженность обладает значительным недостатком по отношению к роторным вариантам, а именно значительной просадкой маскировки. При этом источник также не сообщает хотя бы примерной стоимости беспилотника этой модели в то время, как именно дешевизна таких аппаратов дала им такую популярность. С другой стороны, в сети уже не раз мелькали новые варианты российского БПЛА «Герань» с реактивным двигателем, который позволяет им преодолевать зону работы ствольной ПВО.

#сша #дрон-камикадзе
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