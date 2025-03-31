Сингапурские ученые открыли сверхпроводник, который вообще не нагревается
Ученые из Сингапура создали сверхпроводник, который работает при комнатной температуре. Этот материал не нагревается и передает электричество без потерь. Его особенность в том, что в нем нет меди. Обычно медь считают главным проводником. Но этот сплав доказал, что правила пора изменить.
Раньше сверхпроводники нуждались в сильном охлаждении. Их приходилось держать при очень низких температурах. Новый же материал такого не требует и этим может перевернуть мир технологий.
Представьте процессоры и видеокарты, которые не перегреваются. Они станут быстрее и сэкономят электроэнергию. Ноутбуки и смартфоны смогут работать без подзарядки. Квантовые компьютеры станут доступнее.
Ученые говорят, что это только начало, сверхпроводник уже тестируют, изучают его свойства в лабораториях. В статье на сайте Nature упоминалось, что такие материалы могут сократить энергопотребление в мире на 10%. А это огромная цифра для такого масштаба.
В общем, сингапурские физики подарили миру изобретение, которое сможет сделать технологии лучше и дешевле.Очень скоро мы увидим, как оно изменит нашу жизнь.
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