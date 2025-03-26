Комплекс получил гусеничное шасси ГМ-5970.05.

В России продолжают развивать противовоздушные системы обороны, которые стали особенно актуальны с появлением «малой авиации» и большого количества управляемых ракет и боеприпасов. Так зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ-СВ» в варианте с гусеничным шасси замечен в войсках и встал на боевое дежурство. Фотографии с новым вариантом ЗРПК «Панцирь» уже облетели Интернет и оценены экспертной средой.

На опубликованной фотографии видно, что гусеничный «Панцирь» стоит на подготовленной позиции. Напомним, что подобные комплексы предназначены для защиты войск на марше, мест дислокации военной техники и живой силы, стратегических объектов от воздушных угроз разного типа, в том числе и от угроз со стороны «малой авиации». В качестве шасси для нового варианта ЗРПК выступила ходовая часть ГМ-5970.05 повышенной проходимости. В качестве вооружения установлены 30-мм пушки, ракеты для поражения высокоскоростных целей и малые ракеты, разработанные для нейтрализации дронов разного размера.

Напомним, что разработкой занимаются конструкторы «Высокоточных комплексов», который входит в состав госкорпорации «Ростех». К слову, испытания «Панцирь-СМ-СВ» прошли в реальных боевых условиях в августе 2024-го года, после чего комплекс довели до ума и уже готовую версию запустили в производство для закрытия контрактов с Минобороны РФ.

Кроме того, для ЗРПК «Панцирь» ведутся проектные работы по вооружению комплекса лазерной установкой для поражения воздушных целей. Об этом заявил Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ) со ссылкой на «Ростех».