Истребитель 7-го поколения заменит F-47.

Перспективный американский истребитель 6-го поколения F-47 аэрокосмической корпорации Boeing, разрабатываемый в рамках программы NGAD, вероятно станет последним пилотируемым живым человеком. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest Харрисон Касс в своем материале, проводя аналитику развития военной авиации в отдаленной перспективе.

Как стало недавно известно президент, Трамп подтвердил свой выбор истребителя 6-го поколения для ВВС США, который разрабатывается в рамках программы Next Generation Air Dominate. Им стал создаваемый корпорацией «Боинг» истребитель F-47, который заменит собой F-35 и F-22, но это весьма отдаленная перспектива. Пока точных тактико-технических характеристик нового американского истребителя не известно. При этом автор TNI рассуждает на тему того, что он не знает когда появится истребитель 7-го поколения, но он будет полностью беспилотным и даже без кабины, как на современных машинах.

Согласно аналитике Харрисона Касса, потенциальный истребитель 7-й генерации будет обладать развитыми системами ИИ, часть вычислений будет производиться на облаке, также форма буден намного более энергоэффективной и малозаметной благодаря отсутствию выпирающей кабины пилота. Кроме того, отсутствие этой части позволит еще сильнее уменьшить высоту самолета так как не нужно будет внедрять в конструкцию органы управления, место посадки пилота и системы жизнеобеспечения. Однако стоит отметить, что это только предположения эксперта и как оно пойдет в реальности можно будет узнать только лет через 30 – 40, когда пойдет речь о создании такой машины.