Для контроля безопасности и отклонений.

В России создали искусственный интеллект, который умеет разбираться в производственных процессах. Его разработали ученые из Сколтеха и Самарского университета. Новая система анализирует видео с заводов и цехов. Она сама определяет, что происходит на каждом этапе работы. Например, меняют ли масло или собирают детали. Если что-то идет не так, ИИ это замечает.

Технология работает просто. Она смотрит видеозаписи и ищет закономерности. Для этого не нужно долго готовить данные. Такой процесс экономит и время и деньги. Сначала система изучает много необработанных видео. Потом ее немного доучивают на примерах с пояснениями. После этого ИИ приступает к решению различных задач. Он классифицирует действия рабочих или находит проблемы на производстве.

Система удобна тем, что она работает в реальном времени. Это помогает быстро реагировать на сбои. Благодаря такой системе можно избежать аварий и сделать работу заводов эффективнее. Ученые говорят, что их разработка подходит для многих отраслей. Она делает производство в первую очередь безопаснее.

Сейчас команда разработчиков хочет добавить новые функции. Систему в ближайшее время проверят на настоящих заводах. Руководитель проекта Светлана Илларионова уверена: такие технологии нужны промышленности.

Интересно, что подобные разработки уже есть в мире. Например, в Германии ИИ используют для контроля качества на автозаводах. В Японии такие системы следят за сборкой электроники. Российская разработка не уступает зарубежным. Она проста в использовании и быстро адаптируется.

Такие технологии сокращают ошибки людей и повышают скорость работы. Российские компании уже интересуются этим проектом. Возможно, скоро мы увидим эту систему на крупных производствах по всей стране.



