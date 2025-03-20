Стали устойчивее к системам РЭБ.

Появившиеся на вооружении российской армии бомбы с Универсальными модулями планирования и коррекции стали неприятным сюрпризом. Долгое время никто не мог найти адекватного средства противодействия этой угрозе и ВКС РФ наносили эффективные бомбовые ударами ФАБ массой вплоть до 3-х тонн. Но в конце прошлого года модули управления УМПК стали подвергаться серьезным помехам от систем РЭБ, что резко снизило их эффективность и точность. Однако в России нашли способ купировать эту угрозу, о чем пишет американский журнал «Форбс».

Российские ФАБ с УМК управлялись через спутник и при потере сигнала с орбиты переходили в режим инерционного наведения, который не отличался большой точностью. Теперь у России появилось средство, которое купирует помехи со стороны средств радиоэлектронной борьбы, глушащие связь модуля со спутниками. Дело в использовании приемников «Комета», которые теперь устанавливают несколько штук. Это позволяет снимать сразу несколько сигналов с орбиты, сравнивать точки и наводиться методом сверки нескольких координатных точек. Тем самым РЭБ могут прикрывать основную цель, но благодаря вычислениям бомба все равно на нее наведется и попадет в указанное место.

Стоит отметить тот факт, что даже при инерционном наведении точность попадания российских ФАБ с УМПК доходила до 50%. Поэтому хоть и системы РЭБ внесли свои коррективы в расчеты, но полностью устранить угрозу от российской бомбардировочной авиации так и не смогли. Тем более что российская спутниковая группировка постоянно увеличивается и «Комета» будет опираться на большее количество «якорей».