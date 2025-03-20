В качестве прикрытия от дронов.

В России продолжают развивать средства противодействия дроновой угрозе, которая стала актуальной в нынешней декаде. О своем зенитно-ракетном комплексе, предназначенном для поражения «малой авиации», рассказали в концерне «Калашников». Речь идет о ЗРК «Крона», которую впервые показали, продемонстрировав несколько элементов комплекса, которые устанавливаются на колесную базу.

Зенитно-ракетный комплекс «Крона» предназначается для защиты от воздушных угроз объектов критической инфраструктуры. На опубликованных материалах показали боевой модуль комплекса, двухдиапазонную радиолокационную систему и автоматизированное место управления. Все оборудование должно размещаться на классическом российском колесном бронетранспортере БТР-80 или БТР-82А. Колесная база выбрана по причине наличия легкой бронезащиты и дешевизны в эксплуатации, так как никто не собирается пускать «Крону» за пределы тыловых районов.

«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные беспилотники и крылатые ракеты» — заявил гендиректор концерна Алан Лушников.

Стоит добавить, что концерн «Калашников» в принципе сначала показал экспортный вариант «Крона-Э» на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. Тогда комплекс привлек много внимания, но про возможные сделки представители концерна не рассказывали. Теперь же был показан именно вариант ЗРК для ВС РФ в полной комплектации без ограничений.