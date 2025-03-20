Они вместе создают умные машины и роботизированные заводы будущего.

Компании General Motors (GM) и NVIDIA объединили усилия. Они хотят сделать самоуправляемые автомобили и современные заводы. Вместе они разрабатывают системы с искусственным интеллектом (ИИ). Эти системы помогут машинам ездить без водителей и улучшат работу заводов.

GM и NVIDIA будут использовать новые технологии. Например, платформу NVIDIA Omniverse. Она нужна для создания цифровых копий заводов. Это позволит тестировать всё производство на компьютере. Так можно найти ошибки и избежать остановок на реальных заводах. Еще одна платформа — NVIDIA Cosmos. Она поможет обучать ИИ для умных решений.

Сотрудничество затронет и роботов. Компании улучшат машины, которые перевозят материалы на заводах. Также они сделают роботов для точной сварки. Это ускорит производство и повысит качество. GM хочет, чтобы заводы стали быстрее и дешевле в работе.

Главный план — создать автомобили без водителей. GM называет их персональными автономными транспортными средствами (PAV). Такие машины смогут отвезти человека куда угодно. Водитель не понадобится. Для этого GM использует систему NVIDIA DRIVE AGX. Она работает на мощной архитектуре NVIDIA Blackwell. А управляет всем операционная система NVIDIA DriveOS.

GM уже давно работает над помощниками для водителей. Но теперь компания идет дальше. Новые автомобили будут полностью автономными. Для этого нужна сложная электроника и быстрые вычисления. NVIDIA поможет GM справиться с этой задачей.

Причем, первые результаты уже есть. GM тестирует свои технологии в США. А NVIDIA поставляет оборудование для автопроизводителей по всему миру. Вместе они планируют запустить новые машины в ближайшие годы. Точные сроки пока не названы.