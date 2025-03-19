На неделе в Германии прошли учения Light Spirit 2025 в которых принял участие американские военные, расквартированные на ряде военных баз США в ФРГ.

В ходе учений были сделаны фотографии, на которых внимательные эксперты заметили макеты российской техники, используемой в качестве мишеней и бутафории. В частности, использовались американские внедорожники HMMWV, переделанные в «Тигры».

Интересные фотографии с использованными в роли «Тигров» американскими внедорожниками появились в российских телеграмм-каналах. На машины нарастили особые панели, придавшие им внешнее сходство с используемым в российской армии вездеходом «Тигр». Кроме того, на крышах были размещены имитации крупнокалиберных пулеметов, которые также внешне напоминали российскую технику. В качестве «русских» выступали пехотинцы 1-го батальона 4-го пехотного полка ВС США. Вдобавок к «Тиграм» солдат переодели в советскую форму и дали в руки имитации автоматов Калашникова.

Стоит отметить, что американцы не раз использовали в ходе своих учений имитации российской техники для придания антуража. Тут стоит хотя бы вспомнить «зомби-версии» самолетов F-16, переделанных в учебные мишени QF-16, которые зачастую выкрашены в цвета советско-российского камуфляжа. Эти мишени используются в настоящее время и предположительно останутся на вооружении ВВС США до 2030-х годов. Что интересно, эти QF-16 используют не только в США, но и в ряде союзных стран вроде Южной Кореи, где недавно именно с таких беспилотников выпали гравитационные фугасные бомбы.