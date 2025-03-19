Стоимость планируется до 70 долларов.

Компания Xiaomi выпустила свои первые умные часы для детей под брендом Redmi. Часы получили прочный корпус, который не боится воды, большой экран и встроенную камеру для видеозвонков. Они помогут следить за безопасностью ребёнка и оставаться с ним на связи.

Экран часов имеет диагональ 1,68 дюйма и разрешение 360х390 пикселей. Он яркий и удобный, а дети могут выбирать разные циферблаты на свой вкус. Над экраном расположена камера на 5 мегапикселей. С её помощью родители могут звонить ребёнку и видеть его через видео. Для связи используется модуль 4G, что обеспечивает стабильный сигнал.

Одна из главных функций — отслеживание местоположения. Часы используют GPS, Beidou и Wi-Fi, чтобы точно определять, где находится ребёнок. Родители могут настроить безопасные зоны, например, дом или школа. Если ребёнок покидает эти зоны, на телефон приходит уведомление. История перемещений сохраняется 90 дней.

Для школьных занятий предусмотрен режим «Уроки». Он отключает все отвлекающие функции, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на учёбе. Также в часах есть детская версия мессенджера WeChat. Все данные защищены надёжным шифрованием AES256.

Кроме того, часы следят за физической активностью ребёнка. Они считают шаги и напоминают о движении. Корпус часов прочный и водонепроницаемый. Он выдерживает погружение в воду на глубину до 20 метров. Батарея ёмкостью 950 мАч работает до трёх дней без подзарядки.

Новинка появится в продаже 24 марта 2025 года. Цена составит 499 юаней, что примерно равно 69 долларам.



