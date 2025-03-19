"Союз-2.1а" доставит "Прогресс МС-31" на МКС.

На космодром Байконур доставили грузовой корабль «Прогресс МС-31». Его готовят к запуску на Международную космическую станцию (МКС). Старт запланирован на лето 2025 года. Роскосмос активно работает над этой миссией. Корабль отправят в космос с помощью ракеты «Союз-2.1а».

После прибытия на Байконур специалисты проверили состояние корабля. Они осмотрели его и убедились, что все в порядке. Затем «Прогресс МС-31» временно законсервировали, чтобы сохранить его в идеальном виде до старта подготовки. Корабль должен быть полностью готов к полету.

«Прогресс МС-31» повезет на МКС важные грузы. Среди них — еда, вода, оборудование и материалы для работы космонавтов. Космические грузовики, такие как «Прогресс», играют большую роль. Они регулярно летают к МКС с 1978 года. За это время было выполнено больше 170 миссий. Каждый корабль привозит около 2,5 тонн грузов.

Ракета «Союз-2.1а» уже много раз успешно выводила корабли на орбиту. Специалисты Роскосмоса следят за каждым этапом запуска и полета. Успешный запуск «Прогресса МС-31» укрепит позиции России в космосе.