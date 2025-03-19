Контракт выполнен в полном объёме.

Концерн «Калашников» продолжает выполнять взятые на себя обязательства по контракту в Минобороны России по поставке дронов-камикадзе модели «Куб». Согласно опубликованному заявлению пресс-службы концерна, в войска пошла партия барражирующих боеприпасов впервые в 2025-м году и в полном объеме. Точное количество поставленных беспилотников производитель не уточняет, сообщая только о самом факте завершения части контракта на текущий календарный год.

Стоит отметить, что в 2024-м году «Калашников» нарастил производство «Кубов» более чем в десять раз. Более того, впервые был заключен контракт на поставку экспортной версии беспилотника, подробности которого также умалчиваются. Сам беспилотник «Куб» получил положительные отзывы от военнослужащих, которые используют барражирующий боеприпас по прямому назначению в условиях реального противостояния.

«"Калашников" осуществил первую в 2025 году поставку управляемых боеприпасов "КУБ" в рамках государственного контракта в полном объеме», — сообщается пресс-службой концерна «Калашников».

Отметим, что впервые «Куб» показали на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби и тогда беспилотник привлек сильное внимание. За разработку барражирующего боеприпаса отвечает компания ZALA, которая более известна общественности, как создатели «Ланцета». Что касается «Куба», то этот беспилотник предназначен для засадных ударов в верхнюю полусферу бронированной техники, где у той находится минимальное бронирование. Дрон-камикадзе может находиться в воздухе до получаса и нести на себе 3 кг полезной нагрузки, чего хватает для зарядов от РПГ-7 или аналогов.