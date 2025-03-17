Она работает на настоящих человеческих мышцах.

Японские учёные из Токийского университета создали роботизированную руку, которая работает на настоящих человеческих мышцах. Эти мышцы вырастили в лаборатории из клеток человека. Длина руки — всего 18 сантиметров, но это настоящий прорыв в науке.

Рука может двигать всеми пятью пальцами. Она умеет сжимать их и даже показывать простые жесты. Например, сыграть в «камень-ножницы-бумага». Учёные назвали это изобретение биогибридным. Это значит, что в нём сочетаются живые ткани и искусственные детали.

Руководил проектом профессор Сёдзи Такэути. Его команда вырастила тонкие мышечные волокна. Потом их собрали в пучки, которые напоминают свёрнутые суши. Эти пучки назвали MuMuTAs. Их прикрепили к пластиковой основе, напечатанной на 3D-принтере. Основа имеет подвижные суставы. Электрические импульсы заставляют мышцы сокращаться, и пальцы начинают двигаться.

Но есть одна особенность. Через 10 минут работы рука «устаёт». Она похожа на настоящую человеческую руку. Ей нужен отдых. Около часа она должна находиться в специальной питательной жидкости. Только после этого рука снова готова работать.

Учёные настроены оптимистично, они считают, что это только начало. В будущем такие технологии могут стать основой для крутых изобретений. Например, для создания современных протезов. Или роботов, которые будут почти как люди.

Интересно, что идея биогибридных систем не нова. По данным других исследований, учёные уже пробовали сочетать живые ткани с роботами. Например, в 2016 году американские специалисты создали робота-ската. Он двигался благодаря клеткам сердца крысы. А в 2022 году в Японии сделали маленьких роботов с живыми мышцами, они могли ходить по ровной поверхности. Возможно, через 10–20 лет такие технологии станут частью нашей жизни. Пока же это только первые шаги, однако эти шаги уже впечатляют.