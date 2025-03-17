Россияне в основном берут более дорогую версию Status.

Россияне активно интересуются новым бизнес-седаном Lada Aura. Об этом рассказал дилер из сети автосалонов «Прагматика». По его словам, покупатели чаще выбирают дорогую версию Status. Больше всего берут машины в темных цветах — черном и коричневом. Около трети покупателей предпочитают серебристый оттенок.

Две трети продаж приходятся на обычных людей, а не на компании. Интерес к Lada Aura растет с каждым месяцем. Первые машины уже купили не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах северо-запада России. Коммерческий директор «Прагматики» Александр Шапринский отметил, что спрос увеличивается. Он считает, что к концу 2025 года Lada Aura может занять до 3% продаж марки Lada.

Весной эти автомобили появятся в автопарках администраций крупных городов. Москва, Санкт-Петербург и Казань уже готовятся принять новинку. Также Lada Aura заинтересовала таксистов. Первые сделки с таксопарками уже заключены. Модель уже доступна в Яндекс.Такси в категории комфорт-класса. Скоро эти седаны можно будет увидеть на улицах мегаполисов.

Ранее в интернете писали, что продажи Lada Aura пока небольшие. За январь и февраль 2025 года в России купили всего 50 машин (в январе продали 10 штук, а в феврале — 40). Однако эксперты говорят, что это только начало. Спрос может вырасти, когда автомобиль станет более известным. Производитель АвтоВАЗ рассчитывает, что Lada Aura привлечет внимание благодаря комфорту и современному дизайну. Цена на модель начинается от 2 миллионов рублей, но точная стоимость зависит от комплектации.