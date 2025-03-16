Технология серьезно набирает обороты из-за удобства и скорости.

Китайская компания Changan удивила своим новым электромобилем. Модель Oshan 520 не требует долгой зарядки. Вместо этого у нее есть сменный аккумулятор. Это первый электрокар бренда с такой системой.

Changan Oshan 520 уже внесли в список новых моделей в Китае, причем, машину можно будет купить отдельно от батареи. Аккумулятор емкостью 56 кВт·ч позволяет проехать до 515 км на одном заряде. Тесты проводились по стандарту CLTC. Батарея весит 415 кг, а вся машина — 1 510 кг.

Главное преимущество Oshan 520 — быстрая замена аккумулятора. Ну и вес скорее всего тоже можно отнести к преимуществам. На специальных станциях компании Ningde Times замена аккумулятора занимает всего 2 минуты. Водителю не придется ждать часами, пока машина зарядится, тем более когда этих мест для зарядки постоянно не хватает. Это особенно полезно там, где зарядных станций мало.

Размеры автомобиля тоже впечатляют. Длина — 4 770 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 470 мм. Расстояние между осями — 2 765 мм. Электродвигатель мощностью 105 кВт разгоняет машину до 135 км/ч.

В Китае уже планируют открыть тысячи станций для замены батарей. Компания Ningde Times, известная как CATL, активно развивает этот проект. Она сотрудничает с Changan и другими автопроизводителями.