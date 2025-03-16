Автомобили завозятся через альтернативные каналы поставок.

В России появился новый компактный кроссовер Volkswagen Taos 2025 года выпуска. Его уже можно купить у некоторых дилеров. Машину привозят через параллельный импорт. Цена стартует от 3,87 миллиона рублей. Это делает Taos доступнее многих конкурентов, включая Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Taos оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 176 лошадиных сил. У автомобиля автоматическая коробка передач и полный привод. В салоне просторно, а оснащение радует современными технологиями. Среди них большой экран мультимедиа, климат-контроль и всякие разные системы помощи водителю.

Эксперты считают Taos одним из самых недооцененных кроссоверов в мире. Об этом пишет издание Top Speed. По характеристикам он близок к популярному Tiguan, но стоит значительно дешевле. Цена того же VW Tugan начинается от 4,5 млн рублей. При этом модель Taos не так известна среди покупателей. Специалисты хвалят Taos за удобную посадку и хорошую управляемость. В салоне использованы качественные материалы, что добавляет комфорта.

Volkswagen Taos уже успел привлечь внимание в других странах. Например, в США его ценят за экономичность и практичность. Средний расход топлива — около 7 литров на 100 километров.