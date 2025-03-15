Общая мощность доходит до 469 лошадиных сил.

Японская компания Honda показала свой первый премиальный электровнедорожник S7. Эта модель создана специально для китайского рынка. Она станет конкурентом популярной Tesla Model Y. Автомобиль простой в обслуживании и достаточно мощный. Его уже называют одной из самых интересных новинок года.

S7 будет продаваться в двух версиях. Первая — с одним электромотором мощностью 268 лошадиных сил. Вторая — с двумя моторами и полным приводом. Общая мощность полноприводной версии достигает 469 лошадиных сил. Аккумулятор ёмкостью 89,8 кВтч обеспечивает запас хода до 650 км.

Особенность S7 — модульная батарея. Она состоит из 13 частей, причем, если одна из них сломается, её можно легко заменить. Благодаря чему затраты на ремонт можно уменьшить на 80%.

Внедорожник получил современные технологии. Здесь есть система автономного вождения второго уровня. Когда машина сама держится в полосе и тормозит перед препятствиями. Также в S7 установлена система Honda Sensing 360+. Она включает адаптивный круиз-контроль, помощник при парковке и камеры с обзором на 360 градусов.

Дверные ручки выдвигаются автоматически. Багажник открывается движением ноги под сенсором. На передней части светится логотип «H». Внутри салона — кожаный руль и панорамный люк. Люк можно затемнить, если солнце слишком яркое.

По данным из интернета, такие электрокары всё больше интересуют покупателей в Китае. Рынок электрических машин там растёт быстрее, чем в Европе. И S7 может стать востребованным. Компания пока не назвала точную дату старта продаж и цену.