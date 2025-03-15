Японская компания Honda показала свой первый премиальный электровнедорожник S7. Эта модель создана специально для китайского рынка. Она станет конкурентом популярной Tesla Model Y. Автомобиль простой в обслуживании и достаточно мощный. Его уже называют одной из самых интересных новинок года.
S7 будет продаваться в двух версиях. Первая — с одним электромотором мощностью 268 лошадиных сил. Вторая — с двумя моторами и полным приводом. Общая мощность полноприводной версии достигает 469 лошадиных сил. Аккумулятор ёмкостью 89,8 кВтч обеспечивает запас хода до 650 км.
Особенность S7 — модульная батарея. Она состоит из 13 частей, причем, если одна из них сломается, её можно легко заменить. Благодаря чему затраты на ремонт можно уменьшить на 80%.
Внедорожник получил современные технологии. Здесь есть система автономного вождения второго уровня. Когда машина сама держится в полосе и тормозит перед препятствиями. Также в S7 установлена система Honda Sensing 360+. Она включает адаптивный круиз-контроль, помощник при парковке и камеры с обзором на 360 градусов.
Дверные ручки выдвигаются автоматически. Багажник открывается движением ноги под сенсором. На передней части светится логотип «H». Внутри салона — кожаный руль и панорамный люк. Люк можно затемнить, если солнце слишком яркое.
По данным из интернета, такие электрокары всё больше интересуют покупателей в Китае. Рынок электрических машин там растёт быстрее, чем в Европе. И S7 может стать востребованным. Компания пока не назвала точную дату старта продаж и цену.