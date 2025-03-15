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g1tarist
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
Пока производство идет мелкими партиями, но скоро стартует массовое производство.

Сборка идёт небольшими партиям, но скоро стартует массовое производство сразу трёх версий. Завод перейдёт к массовой сборке сразу трёх версий автомобиля. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd. Там же опубликовали свежее фото новинки.

Сейчас с конвейера сходит до 20 машин в неделю. Это предсерийные модели. Они выпускаются в разных кузовах и цветах. Скоро на пятой сборочной линии стартует полноценное производство. Покупателям предложат седан, универсал SW и кросс-версию SW Cross.

Автомобили получат двигатели мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Коробка передач будет либо механической — на 5 или 6 ступеней, либо вариатором. Выбор зависит от комплектации. Машины обещают сделать доступными и удобными для водителей.

По данным инсайдеров, массовое производство начнётся 19 апреля 2025 года. Это символичная дата. Ровно 55 лет назад, в 1970 году, АвтоВАЗ запустил выпуск знаменитой «Копейки» — ВАЗ-2101. Тогда эта модель стала настоящим хитом. Теперь завод рассчитывает повторить успех с Lada Iskra.

Автолюбители с нетерпением ждут старта продаж. Lada Iskra уже обсуждают в соцсетях. Многие действительно переживают и надеются, что она оправдает ожидания. По крайней мере фото универсала вызвало много положительных отзывов. 

#авто #lada iskra #универсал
4
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corsi
18:16
С таким двиглом и вариатором это овощебаза на колесах. В городе норм, на трассе пздц.
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
RandomXP
18:12
Вот зачем там вариатор? Не ужели АКПП сильно дороже вышла бы?
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18:12
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