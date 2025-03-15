Пока производство идет мелкими партиями, но скоро стартует массовое производство.

Сборка идёт небольшими партиям, но скоро стартует массовое производство сразу трёх версий. Завод перейдёт к массовой сборке сразу трёх версий автомобиля. Об этом сообщил инсайдерский паблик Avtograd. Там же опубликовали свежее фото новинки.

Сейчас с конвейера сходит до 20 машин в неделю. Это предсерийные модели. Они выпускаются в разных кузовах и цветах. Скоро на пятой сборочной линии стартует полноценное производство. Покупателям предложат седан, универсал SW и кросс-версию SW Cross.

Автомобили получат двигатели мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Коробка передач будет либо механической — на 5 или 6 ступеней, либо вариатором. Выбор зависит от комплектации. Машины обещают сделать доступными и удобными для водителей.

По данным инсайдеров, массовое производство начнётся 19 апреля 2025 года. Это символичная дата. Ровно 55 лет назад, в 1970 году, АвтоВАЗ запустил выпуск знаменитой «Копейки» — ВАЗ-2101. Тогда эта модель стала настоящим хитом. Теперь завод рассчитывает повторить успех с Lada Iskra.

Автолюбители с нетерпением ждут старта продаж. Lada Iskra уже обсуждают в соцсетях. Многие действительно переживают и надеются, что она оправдает ожидания. По крайней мере фото универсала вызвало много положительных отзывов.