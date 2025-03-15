Нужны разработки новых тактик и технологий для противодействия этим угрозам.

Американскому доминированию в воздухе может угрожать развитие комплексов ПВО, разрабатываемых в России и Китае. Об этом на страницах военного журнала 19Fortyfive написал военный эксперт Исаак Зейтц. Чтобы нивелировать угрозу со стороны новых и опасных систем ПВО, эксперт предложил развивать гиперзвуковые ракеты, технологии малой заметности и радиоэлектронной борьбы.

«Преодоление этих угроз требует постоянных инвестиций в самолеты следующего поколения, улучшенную скрытность, радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковое оружие и координацию союзников», — высказывается автор издания 16Fortyfive.

Как отмечает Зейтц, наибольшую опасность для американских самолетов представляют российские зенитно-ракетные комплексы семейства С-300, С-400 и С-500 «Прометей». Кроме того, отдельного внимания автора заслужил ЗРПК «Панцирь-С1», который продолжают успешно развивать усилиями российских конструкторов. Комплексы ПВО НОАК Китая также не обошли внимания Зейтца, который выделил такие системы как HQ-9, HQ-22 и HQ-19.

Стоит отметить, что на этой неделе американское издание The National Interest выпустило сразу два материала в котором рассказало об уязвимости нового бомбардировщика-невидимки для ВВС США B-21 Raider. Согласно опубликованным данным американцы сами с успехом справляются с помощью Китаю и РФ в деле обнаружения собственных самолетов. Дело в том, что B-21 обладают приличной дальностью полета нуждается в дозаправке в воздухе, которая проходит очень долго и на этот момент самолет становится уязвим за счет сигнатуры воздушного танкера. И для выявления такой цели не требуется особо развитых систем ПВО и радиолокационного обнаружения.