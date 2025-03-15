Машины также снабжаются дополнительно комплексами РЭБ.

Российская бронетехника, предназначенная для транспортировки и поддержки огнем, механизированной пехоты получила дополнительные средства защиты, отвечающие вызовам времени. Речь идет о таких машинах как БМП-1АМ «Басурманин», БМП-2 и БМП-2М «Бережок», БМП-3, БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом пишет на своих страницах информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источники в российском холдинге «Высокоточные комплексы».

Согласно опубликованному материалу, все упомянутые боевые машины получили значительное усиление защиты, направленное в первую очередь на купирование угрозы со стороны дронов-камикадзе и противотанковых средств с кумулятивными боевыми частями. Доработки защиты созданы с учетом полученного в этой декаде реального боевого опыта. Например, БМП-1ФМ, БМП-3, БМД-4М и БТР-МДМ оснастили быстросъемной защитой верхней полусферы, противокумулятиными решетками и навесными экранами.

Кроме того, «Басурманин» и БМП-3 снабжаются дополнительно комплексами РЭБ, которые ранее устанавливались в инициативном порядке. Отдельного внимания заслуживают БМП-2 и БМП-2М «Бережок», снабжающиеся теперь комплексами постановщиков радиопомех, защитой верхней полусферы и дополнительными бронеплистами. Все мероприятия направлены на повышение живучести машин и спасение жизней и здоровья экипажа и перевозимого десанта. Перечисленные образцы бронетехнике без исключения теперь обладают специальными накидками, которые скрадывают тепловую сигнатуру и снижают заметность в радиоэфире.

Отметим тот факт, что за последние два года были предприняты серьезные работы по разработке и внедрению установки дополнительной защиты непосредственно на заводе-изготовителе. Теперь этим занимаются в полевых мастерских меньше времени, уделяя больше внимания восстановлению и ремонту поврежденных боевых машин.