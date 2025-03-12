Компания уже создает подразделение по разработке.

Компания LEGO, известная своими конструкторами, решила сама разрабатывать видеоигры. Обычно такие задачи фирма поручала другим командам. Например, последние 20 лет за игры по мотивам LEGO отвечала студия Traveller’s Tales, которая позже стала TT Games. Но теперь LEGO хочет попробовать свои силы в этом деле.

Об этом рассказал Нильс Кристиансен, глава компании, в интервью Financial Times. Он сообщил, что LEGO уже создает специальное подразделение для разработки игр. Причина — рост доходов. После 2019 года они увеличились в два раза и достигли 10 миллиардов долларов. Эти деньги компания планирует вложить в цифровые проекты, включая игры.

LEGO не собирается отказываться от сотрудничества с TT Games и другими партнерами. По данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрейера, в 2026 году выйдет новая игра LEGO Star Wars. Ее снова создаст все та же TT Games.

Компания уже экспериментировала с цифровыми проектами, например, в 2019 году запустили LEGO Builder — приложение, где можно собирать виртуальные модели. Решение LEGO заняться играми связано с популярностью их бренда. Конструкторы любят во всем мире, а видеоигры помогают привлекать еще больше поклонников. К тому же рынок игр растет. По данным аналитиков, в 2023 году он принес около 180 миллиардов долларов. LEGO хочет занять свою нишу в этой индустрии.