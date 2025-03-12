К солнцу отправились обсерватория SPHEREx и спутники PUNCH.

NASA успешно отправило в космос новые аппараты. Обсерватория SPHEREx и спутники PUNCH помогут ученым узнать больше о Вселенной и Солнце. Запуск прошел 11 марта 2025 года. Старт состоялся на базе Ванденберг в Калифорнии. Для запуска использовали ракету SpaceX Falcon 9.

Обсерватория SPHEREx будет изучать, как появилась Вселенная. Она создаст трехмерную карту неба. Ученые смогут увидеть свет от 450 миллионов галактик. Это поможет понять, как формировались галактики и что нужно для зарождения жизни. SPHEREx будет работать два года. Аппарат ищет воду и углекислый газ в космосе, т.к. эти вещества важны для появления жизни.

Кроме обсерватории в космос отправились четыре спутника PUNCH. Их задача — разобраться, как солнечная корона превращается в солнечный ветер. Солнечный ветер — это поток частиц, который летит от Солнца. Он влияет на магнитное поле Земли. Иногда из-за него возникают геомагнитные бури. Они могут мешать работе спутников и даже электрических сетей на Земле.

Связь с SPHEREx установили через час после запуска. Спутники PUNCH отделились от ракеты через 53 минуты. В ближайшие месяцы ученые проверят, как работают аппараты. Скоро они начнут отправлять первые научные данные на Землю.

SPHEREx использует специальный метод — спектроскопию. С его помощью можно узнать, из чего состоят объекты в космосе. Ученые надеются найти скрытые запасы льда и газа в нашей галактике. Это даст новые подсказки о том, как могла появиться жизнь.



