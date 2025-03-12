Не смотря на то что прошло 5 лет с начала поступления АК-12 в ВС РФ.

В феврале 2025-го года отмечался 5-летний юбилей принятия и поступления в войска России автомата АК-12, созданного «Концерном «Калашников» для замены АК-74М и изделий «сотой серии». Ключевая особенность нового автомата заключается в использовании современных полимерных материалов, наличием планок для подсоединения навесного оборудования и внедрения системы стабилизации отдачи. Последнее необходимо для повышения кучности стрельбы автомата при ведении автоматического огня очередями.

Автомат АК-12 отвечает всем современным требованиям к такого класса оружия и регулярно отправляется в войска РФ согласно заключенным с Минобороны страны контрактам. Кроме того, штурмовую винтовку не просто используют, но и собирают отзывы операторов, чтобы вносить в конструкцию необходимые коррективы и делать оружие более удобным и надежным. Так в 2023-м году на основе полученного ВС РФ боевого опыта в АК-12 внесли ряд изменений, которые нивелировали замеченные «детские болезни».

«Его отличают от предшественников улучшенные точность и кучность стрельбы, а также возможность установки на нем любых современных оптико-электронных приборов: коллиматорных, оптических, ночных, тепловизионных прицелов, — что делает автомат готовым к всесуточному использованию», — рассказал представитель концерна «Калашников».

Отметим, что АК-12 создавали под 5,45-мм патрон с внедрением в конструкцию так называемой «сбалансированной» автоматики. Это когда в газовой камере, в случае АК-12, имеется сразу два поршня, идущих в противоположные стороны. Это помогает меньше подбрасывать ствол при стрельбе и помогает стрелку вести прицельный огонь с меньшими усилиями.