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g1tarist
Турция успешно испытала лазерное оружие против дронов
GÖKBERK имеет мощную систему охлаждения, которая дает возможность работать без перебоев.

Турция разработала и протестировала новое лазерное оружие для борьбы с дронами. Компания ASELSAN представила мобильную систему GÖKBERK. Она способна уничтожать беспилотники, включая FPV-дроны, которые в последнее время стали очень популярны и активно используются в современных конфликтах.

Все испытания прошли успешно. Лазерная система GÖKBERK обнаружила дроны, самостоятельно их отследила и уничтожила. Тесты проводились в разных условиях. Лазер сбивал квадрокоптеры на расстоянии до 1500 метров. Беспилотники самолетного типа уничтожались на дистанции 1200 метров. Кроме того, система смогла расплавить стальной лист толщиной 6 мм с расстояния 600 метров, что наглядно показывает её мощность.

Система оснащена радаром и камерами, что помогает находить цели днем и ночью. Кроме того, на борту имеется искусственный интеллект, который распознает дроны и направляет лазер. Также в неё встроена система радиоэлектронной борьбы İHTAR. Она подавляет сигналы дронов, делая их уязвимыми. Оборудование установлено на шасси 6×6, что делает систему мобильной и удобной для использования в полевых условиях, а мощное охлаждение позволяет ей работать без перерывов.

У Турции есть ещё одна лазерная система — ALKA. Её создала компания Roketsan. ALKA борется по большей части с маленькими дронами. Её радар видит цели на расстоянии 4000 метров. Средства радиоэлектронной борьбы работают на 1000 метров, а лазер поражает дроны на 500 метров. GÖKBERK получился в итоге сильно мощнее и бьёт дальше.

#оружие #турция #дрон #лазер
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