Игра задумывалась как мягкий перезапуск с элементами Batman Beyond.

Этот проект разрабатывала студия WB Games Montreal. Главным героем должен был стать Дэмиен Уэйн, сын Брюса Уэйна. Однако игру так и не закончили. В 2017 году работу остановили, а команда переключилась на другой проект — Gotham Knights.

Саймон поделился деталями о Бэтцикле. У него планировали сделать бронещит, похожий на крылья летучей мыши. По слухам, Бэтцикл стал бы основным транспортом героя. Знаменитый Бэтмобиль появился бы только в финале игры.

О проекте известно из утечек 2019 года: Действие игры разворачивалось через 10 лет после событий Arkham Knight. Дэмиен Уэйн должен был стать новым Бэтменом. Готэм в игре разрушался, а игроков ждали знакомые персонажи: Дик Грейсон (первый Робин), Двуликий, Пингвин и даже Горилла Гродд. Разработчики хотели добавить систему Nemesis из игры Middle-Earth: Shadow of War. Она позволяла бы врагам запоминать действия игрока и менять своё поведение.

Игра задумывалась как мягкий перезапуск серии. В неё планировали включить элементы из мультсериала Batman Beyond, где Бэтмен будущего сражается в высокотехнологичном костюме. Однако проект заморозили, и фанаты так и не увидели нового Бэтмена на Бэтцикле. Фанаты до сих пор обсуждают, какой могла бы быть эта игра. Утечки и концепт-арт дают подсказки, но полной картины увы, нет.