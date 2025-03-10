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g1tarist
ВКС РФ получили ФАБ-500 с продвинутой версией УМПК повышенной дальности полёта
Параллельно некоторые специалисты заявляли о снижении точности российских УМПК.

Российская военная авиация продолжает получать усовершенствованное вооружение, которое разрабатывается с учетом получения реального опыта эксплуатации. В частности, в сети начали появляться изображения российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 с подвешенными на пилонах продвинутыми версиями управляемых бомб, которые за счет изменения конструкции планера теперь летят значительно дальше. Добавим, что официальных данных о дальности полета новой версии УМПК для ФАБ-500М62 пока не опубликовано.

В сети Интернет и ряде авиационных телеграмм-каналов появились фотографии с изображением новых версий Универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) созданных для фугасных авиабомб ФАБ-500М62. По оценкам экспертной среды дальность полета новой версии оснастки для бомбы значительно дальше, чем у старого изделия. Согласно открытой информации, старый вариант позволял пролететь авиационной бомбе до 50 – 70 км, но насколько повысилась дальность нового УМПК остается большим вопросом. В ряде источников новая версия получила приставку «ПД», что означает «повышенная дальность».

На появившихся в сети фотографиях видны фронтовые бомбардировщики с 4-мя подвешенными ФАБ-500М62 с УМПК ПД, которые готовятся к боевому вылету. Причиной развития модуля стала необходимость российской армии в более дальнобойных средствах поражения с аналогичной эффективностью и себестоимостью каждого боеприпаса. Кроме того, системы РЭБ стали более эффективно глушить такие авиабомбы и их точность значительно снизилась, а подобная модификация позволит снизит риски для летчиков и при этом доставать более углубленные цели.

#умпк #фаб-500
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