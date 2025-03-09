Компания столкнулась с трудностями.

Компания Ford вынуждена отозвать электромобили Mustang Mach-E первых лет выпуска. Причина — неисправности в высоковольтной батарее. Под отзыв попали машины 2021 и 2022 годов. Их собирали на заводе в Мексике с 27 мая 2020 года по 24 мая 2022 года.

Проблема связана с перегревом контакторов батареи при быстрой зарядке или резком ускорении. Из-за перегрева машина теряет мощность, что повышает риск аварий. Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). И хотя аварий из-за этого дефекта не было, компания решила не рисковать.

Ранее Ford уже отзывал эти автомобили по той же причине. Тогда предлагали обновить программное обеспечение. Но оказалось, что некоторые дилеры ставили старую версию программы. В результате контакторы продолжали перегреваться. Они могли деформироваться или даже "привариваться". Это приводило к полному отказу системы.

Владельцев начнут предупреждать с 14 по 18 апреля 2025 года. Дилеры получат инструкции до 14 апреля. Машины проверят и обновят программное обеспечение. Это должно исправить работу батареи.

Ford активно развивает линейку электромобилей. Mustang Mach-E — одна из популярных моделей.