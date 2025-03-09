Первые экземпляры были торжественно переданы владельцам.

Компания Tesla запустила поставки новой версии электрокара Model Y на американский рынок. Первые машины уже передали покупателям на заводах в Техасе и Фремонте. Церемонию, конечно, провели торжественно. На ней присутствовали важные лица компании. Среди них был главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен. Он позировал для фото с новыми автомобилями.

Tesla поделилась новостью в социальной сети X(запрещена в РФ). В посте сказано: «Рады первым поставкам нового Model Y на Гигафабрике в Техасе и заводе во Фремонте».

Ранее на этой неделе Tesla начала выдавать обновленный Model Y в Германии. Первые машины, похоже, достались сотрудникам завода в Берлине. Впервые новинку показали в Китае в январе 2025 года. Тогда же стартовали поставки специальной версии «Launch Edition». Это произошло в конце февраля, раньше запланированного срока.

Американские же покупатели получили стандартную версию Model Y. Цена осталась прежней, но дополнительных бонусов, таких как расширенная гарантия на два года или 40 000 км, в США не предлагают. Хотя, в Китае такие предложения были. Покупатели уже делятся первыми впечатлениями. Многие хвалят дизайн и улучшенные функции. Например, новая батарея держит заряд дольше, чем у старых моделей.

Обновленная Model Y популярна во всем мире и ждали её очень давно. В 2024 году Tesla продала больше 1,2 миллиона автомобилей, сообщает сайт Statista. Model Y стала одной из самых востребованных машин. Эксперты говорят, что 2025 год может стать рекордным для компании. Продажи электрокаров в мире растут и люди все чаще выбирают экологичные машины.