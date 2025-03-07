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g1tarist
США могут не включить XRP, SOL и ADA в свой государственный крипторезерв
Об этом говорят аналитики крупного банка JPMorgan.

США, возможно, откажутся от идеи включить криптовалюты XRP, Solana (SOL) и Cardano (ADA) в государственный резерв. Аналитики банка JPMorgan считают, что шансы на создание стратегического крипторезерва в Америке невелики — меньше 50%. Если резерв все-таки появится, в него, скорее всего, войдут только самые популярные цифровые валюты: биткоин и, возможно, эфир. Меньшие по капитализации альткоины, такие как SOL, XRP и ADA, вряд ли попадут в этот список.

Эксперты объясняют это просто: альткоины слишком нестабильны — их курсы сильно скачут. Даже биткоин, который считается лидером рынка, не может похвастаться устойчивостью. Из-за этого некоторые штаты США уже отказались от идеи держать криптовалюту в своих резервах. Если правительство решит создать крипторезерв, ему придется договариваться с Конгрессом.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп говорил о другом. Он предлагал добавить в резервы не только биткоин, но и эфир, SOL, XRP и ADA и эти его слова вызвали ажиотаж на рынке. Например, курс Cardano (ADA) сразу вырос на 76%. Правда, вскоре он упал больше чем на 30%. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон сказал, что не ожидал такого внимания к своей криптовалюте со стороны властей США.

Сейчас эксперты сходятся во мнении: включение альткоинов в резерв маловероятно. Биткоин и эфир имеют больше шансов, так как они давно известны и занимают лидирующие позиции. По данным портала CoinMarketCap, на март 2025 года капитализация биткоина превышает 1,5 триллиона долларов, а эфира — около 400 миллиардов. Для сравнения, у Solana этот показатель — около 80 миллиардов, у XRP — 60 миллиардов, а у Cardano — всего 20 миллиардов. Разница огромная, и это еще одна причина, почему власти могут обойти их стороной.


#сша
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ты тут всем дуешь постоянно,уже все угорали как ты слился тогда с 4090 которой небыло.скринов gpu-z как и твой побратим выше антоха х й не показал а потом ой я ее продал.смешной кловун
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owzod
17:08
Я же тебе ответил=))) Иди умойся.=))) Не надо мне в уши дуть.
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Nvidia&Intel Hater
17:07
в чем ты прав кловун,я тебе сказал что цена была не 25 рублей,а 60 копеек никому курс не стучал.ибо чеков или бон у народа простого небыло
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Nvidia&Intel Hater
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кого ты клоун лечишь.по 10 вполне у нас в гостинице Венец у березки меняли.мы уже про твою 4090 тут песни слушали которой небыло,ботяра,иди проспись.
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lol /// книжек начитался) черпак стоил 25рублей у таксистов. Иди умойся.)))
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