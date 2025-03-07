Об этом говорят аналитики крупного банка JPMorgan.

США, возможно, откажутся от идеи включить криптовалюты XRP, Solana (SOL) и Cardano (ADA) в государственный резерв. Аналитики банка JPMorgan считают, что шансы на создание стратегического крипторезерва в Америке невелики — меньше 50%. Если резерв все-таки появится, в него, скорее всего, войдут только самые популярные цифровые валюты: биткоин и, возможно, эфир. Меньшие по капитализации альткоины, такие как SOL, XRP и ADA, вряд ли попадут в этот список.

Эксперты объясняют это просто: альткоины слишком нестабильны — их курсы сильно скачут. Даже биткоин, который считается лидером рынка, не может похвастаться устойчивостью. Из-за этого некоторые штаты США уже отказались от идеи держать криптовалюту в своих резервах. Если правительство решит создать крипторезерв, ему придется договариваться с Конгрессом.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп говорил о другом. Он предлагал добавить в резервы не только биткоин, но и эфир, SOL, XRP и ADA и эти его слова вызвали ажиотаж на рынке. Например, курс Cardano (ADA) сразу вырос на 76%. Правда, вскоре он упал больше чем на 30%. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон сказал, что не ожидал такого внимания к своей криптовалюте со стороны властей США.

Сейчас эксперты сходятся во мнении: включение альткоинов в резерв маловероятно. Биткоин и эфир имеют больше шансов, так как они давно известны и занимают лидирующие позиции. По данным портала CoinMarketCap, на март 2025 года капитализация биткоина превышает 1,5 триллиона долларов, а эфира — около 400 миллиардов. Для сравнения, у Solana этот показатель — около 80 миллиардов, у XRP — 60 миллиардов, а у Cardano — всего 20 миллиардов. Разница огромная, и это еще одна причина, почему власти могут обойти их стороной.



