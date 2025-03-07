Об этом рассказал сам Собянин.

В Москве 8 марта парковка будет бесплатной. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Международный женский день подарит водителям возможность не платить за стоянку по всей столице.

Бесплатная парковка будет действовать даже на улицах с высокими тарифами. Это касается зон, где час стоянки стоит 380, 450 или 600 рублей. Также правило распространяется на участки с динамическими тарифами. Однако парковки со шлагбаумами продолжат работать как обычно, уточнил мэр.

Платные парковки появились в Москве еще в 2012 году. Оплатить их можно через специальное приложение. С прошлого года городские власти начали менять тарифы. Они зависят от того, насколько загружены улицы и дворы. Например, на 27 улицах парковки заполнены менее чем на 50%. Там тарифы снизили, и минимальная цена теперь — 40 рублей в час. А на улицах, где занято 80–90% мест, стоимость выросла. Среди таких мест — Малая Никитская, Александра Невского и Елоховский проезд.

8 марта станет приятным исключением для всех водителей. В этот день можно будет оставить машину бесплатно почти везде, кроме закрытых парковок со шлагбаумами. Это ежегодная традиция в Москве — в праздничные дни парковка часто становится бесплатной. Так власти поздравляют горожан и делают передвижение по городу удобнее.