Основная особенность мобильного устройства — возможность складывать девайс наружу.

Китайский школьник по имени Лань Бовэнь сделал то, что казалось невозможным: он создал складной смартфон с помощью 3D-принтера. Но некоторые детали он все-таки взял от других телефонов. Его устройство умеет складываться наружу. Это главная фишка смартфона. Пока гаджет находится на ранней стадии разработки. У него есть много недостатков. Об этом сообщило информационное агентство Китая.

Лань Бовэнь поделился, что впереди еще много работы. Он хочет улучшить свой смартфон. Но уже сейчас телефон выполняет основные задачи. Например, с него можно звонить и отправлять сообщения.

Китайские эксперты в соцсетях похвалили школьника. Они считают, что у него большое будущее. Также Лань получил благодарность от компании Vivo. Этот бренд известен своими инновациями в мире смартфонов. Vivo отметила талант юного изобретателя.

3D-принтеры становятся популярнее, с их помощью люди создают разные вещи — от игрушек до деталей для техники. Например, в 2023 году в США студент напечатал на 3D-принтере робота-помощника. А в Китае такие технологии уже используют в школах, где специалисты учат детей придумывать и создавать свои проекты.



