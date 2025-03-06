Церковь и 6 домов в поселке Пхочон были разрушены в результате попадания неуправляемой бомбы, сброшенной с истребителя F-16, превращенного в летающую мишень.

В результате взрыва пострадало 7 местных жителей, получивших травмы разного уровня тяжести. Об этом сообщает корейское информационное агентство «Рёнхап», добавляя, что сообщения об инциденте начали поступать в 10 часов утра 6 марта 2025-го года.

«Около 10 часов утра поступило сообщение о том, что, предположительно, снаряд упал на дорогу возле дома в Пхочоне., в результате чего семь человек получили травмы, а также были разрушены церковь и шесть других зданий в деревне» - сообщает южнокорейское издание.

Как сообщает источник, авария произошла из-за нештатного сброса бомб Mk-82 с пилонов истребителей-дронов QF-16. Которые используются в качестве учебных мишеней во время учений. Всего упало 7 боеприпасов, которые подорвались при контакте с поверхностью и привели к разрушению домов и инфраструктуры. На месте инцидента уже работают профильные комиссии, которые должны выяснить точную причину сброса двумя QF-16 бомб и главное, как получилось, что мишени ушли за пределы полигона, расположенного неподалеку от поселка.

Отметим, что самолеты в воздухе оказались не просто так, а из-за проводимых в этот момент совместных военных учений ВВС Республики Корея и США. Сам полигон расположен относительно недалеко от Сеула и на нем регулярно идут учебные мероприятия, которые ранее не давали таких сбоев в своей программе. Официальные представители ВВС страны уже извинились перед пострадавшими мирными жителями, которые попали в больницу или лишились своих домов и имущества.