В DAPRA подтвердили, что строительство Defiant завершили ранее в марте.

В последние несколько лет серьезный толчок получили безэкипажные катера, работающие в качестве аналогов торпед или несущие на себе ракетно-артиллерийское вооружение. Однако все БЭК не отличаются большими размерами и водоизмещением. Однако работы ведутся и над полноразмерными кораблями для нужд военных. Так американское военное издание The War Zone выпустило материал, в котором показало беспилотный боевой корабль USX-1 Defiant («Дерзкий»), отмечая, что он проходит испытания.

Согласно опубликованным материалам, американский корабль USX-1 Defiant полностью беспилотный и управляется из удаленного пункта управления. В будущем «Дерзкий» будет нести на себе ракеты разных типов и выполнять роль этакой платформы, которую станут пригонять куда нужно для нанесения удара. Впервые корабль мелькнул в сети во время буксировки через пролив Саратога в штате Вашингтон.

«Отмечается, что ранее неизвестный корабль заметили во время буксировки через пролив Саратога в штате Вашингтон. Неопознанная разработка оказалась полностью безэкипажным кораблем Defiant, который разрабатывали в рамках программы NOMARS Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA)» - сообщает пресса.

Как рассказал представитель DARPA, USX-1 сейчас проходит серию испытаний в доках и на открытом море, чтобы выявить все возможные проблемы. При этом корабль Defiant полностью готов и после завершения тестирования узлов и систем отправится дальше. Размеры USX-1 достигают в длину 55 метров и водоизмещения в 240 тонн, что позволяет отнести корабль к классу корветов. Обычно корветы используют для действий около побережья вблизи от баз, что позволяет предположить, что Defiant станет частью береговой обороны США.