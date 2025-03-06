«Сова-13» может зависать в одном положении и наблюдать за отдельной позицией.

Российские войска, принимающие участие в военных действиях, начнут получить дрон-разведчик «Сова-13», созданный Сибирским конструкторским бюро «Пиранья». Точные сроки поставок пока не сообщают, но новый дрон способен работать в качестве не только разведчика, но и в качестве ретранслятора для других беспилотников. Об этом представителям «Известий» рассказали сотрудники СКБ «Пиранья», добавив, что «Сова-13» имеет модульную конструкцию и высокую устойчивость к системам РЭБ.

Согласно опубликованной информации, «Сова» может провисеть в воздухе до 1,5 часов и при этом оставаться на одной позиции без изменения положения относительно координат. Это необходимо для более качественной работы беспилотника в качестве ретранслятора, где крайне важно позиционирование аппарата по отношению к другим БПЛА. Такие системы используют зачастую не только в качестве одиночного ретранслятора, но и для построения целой цепочки для углубления на опасную территорию. «Сова-13» не первый дрон, способный на такие действия, но за счет работы не только на 5,8 МГц частоте, но и на других менее распространенных каналах, обладает высокой устойчивостью к помехам.

Как рассказывали сотрудники СКБ «Пиранья», «Сова» значительно устойчивее к помехам за счет цифро-аналогового преобразования сигнала, который идет от БПЛА к оператору. Проще говоря, цифровой сигнал кодируется и преобразуется в аналоговый и при потере или глушении картинка в очках оператора не превращается в череду черных экранов, а просто идет с помехами. Однако такое позволяет даже в условиях сильного радиоэлектронного противодействия видеть хотя бы минимальную картинку, пусть и с белым шумом.