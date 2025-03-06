Она стала одной из лучших благодаря сюжету.

Создатель культовой серии God of War Дэвид Яффе высоко оценил игру Starfield. Он поделился своим мнением в социальной сети X. Яффе назвал проект Bethesda «одной из лучших одиночных игр». По его словам, она может быть даже лучшей в истории благодаря своему сюжету.

Всё началось с того, что Яффе увидел видео с пейзажами Starfield. Автор ролика написал, что ему никогда не надоест любоваться видами игры. Яффе согласился с этим. Он добавил: «Я обожаю эту игру. Это одна из лучших сюжетных одиночных игр. Возможно, даже самая лучшая».

Bethesda, разработчики Starfield, ранее говорили, что сделали ставку на историю и диалоги. Они хотели создать глубокий и увлекательный мир. Судя по реакции Яффе, им это удалось. Однако не все игроки разделяют восторг ветерана индустрии. Мнения о Starfield среди геймеров разделились.

Starfield вышла в 2023 году и стала одной из самых обсуждаемых игр. Её хвалят за огромный открытый мир и внимание к деталям. В то же время некоторые критикуют игру за технические проблемы и пустоватые локации. Тем не менее, похвала от такого известного разработчика, как Яффе, добавляет проекту веса, ведь Дэвид Яффе давно известен в игровой индустрии. Он работал над God of War с 2005 года. Да и многие другие его проекты славились сильными сюжетами и яркими героями.



