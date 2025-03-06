Игры будут считаться за последнюю неделю.

Компания Riot Games решила вернуть игрокам рейтинг, потерянный в матчах против читеров. Это касается популярных игр League of Legends (LoL) и Valorant. Об этом рассказал Филипп Коскинас, глава отдела по борьбе с читами в Riot Games.

Теперь, если система обнаружит читера, все его игры за последнюю неделю будут аннулированы. Игроки, которые столкнулись с таким нарушителем в матче, получат свои очки рейтинга обратно. Игроки получат соответствующее уведомление, в котором будет написано, что в их матче был нечестный игрок. Также будет указано, сколько рейтинга вернется на аккаунт.

Riot Games давно борется с читерами. Компания использует специальную систему Vanguard для защиты Valorant. Она работает на уровне компьютера и быстро находит нарушителей. В LoL тоже есть свои методы борьбы с нечестными игроками.

Разные разработчики борются с читерами по разному, кто-то помягче, кто-то пожестче. В Fortnite, к примеру, совсем недавно забанили читера на всю жизнь, при этом вынудили его отдать все призовые на благотворительность и записать видео извинения. Однако, после всего этого смягчения приговора не последовало. Это стало уроком для других нарушителей.