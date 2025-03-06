Батарея держит до 6 часов непрерывной игры.

Компания AYANEO запустила предзаказ на свою новую портативную консоль Pocket Micro Classic. Это устройство понравится любителям старых игр и классических геймпадов. Внешне консоль напоминает контроллеры от легендарной Nintendo.

Версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит $179. Это примерно 16-17 тысяч рублей. Модель с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ памяти обойдётся в $209, или около 19 тысяч рублей. У консоли нет джойстиков, только кнопки, триггеры и крестовина. Это делает её похожей на ретро-геймпады.

Pocket Micro Classic получила экран IPS размером 3,5 дюйма. Разрешение экрана — 960x640 точек. Работает устройство на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G99. Операционная система — Android 13 с оболочкой AYASpace. Есть порт USB-C, слот для карты microSD, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Также консоль оснащена вибромоторами и гироскопом.

Батарея на 2600 мАч обеспечивает до шести часов игры без подзарядки. Размеры консоли — 15,66,31,8 см, а вес — всего 227 граммов. Покупателям предлагают три цвета: чёрный, серый и золотой.

На этой приставке можно играть в игры с популярных ретро-систем. Например, с Nintendo Entertainment System, SNES или SEGA Mega Drive. Хотя разработчики утверждают, что поддерживаются и другие платформы.

Предзаказ уже открыт на сайте AYANEO. Первые поставки начнутся в середине апреля. Устройство стало самым доступным в линейке этой компании. Оно даже стала дешевле прошлой модели Pocket Micro на $20.



