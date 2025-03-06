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g1tarist
В Польше сломались все водородные автобусы города Познань и город перешел на дизель
Бортовые компьютеры показали ошибки и отказались ехать.

В польском городе Познань случилась необычная поломка. Утром в понедельник сразу 25 автобусов на водороде вышли из строя. Это произошло одновременно, и городским властям пришлось срочно заменить их дизельными автобусами.

Первые два водородных автобуса марки Solaris появились в Познани еще в 2023 году. Тогда же город заказал еще 23 таких машины. Заказ оформили в октябре 2022 года, и долгое время все шло хорошо. Автобусы работали без сбоев. Однако в утро понедельника все 25 машин просто остановились.

Представители компании MPK Poznań, которая управляет автобусами, рассказали подробности. Бортовые компьютеры сразу показали ошибки. Сейчас специалисты вместе с производителем Solaris и поставщиком водорода пытаются разобраться, что случилось.

Главная версия — проблемы с качеством водорода. Для таких автобусов он должен быть очень чистым — не менее 99,97%. Если водород оказался грязнее, это могло вывести технику из строя.

Пока расследование идет, Познань вернулась к старым дизельным автобусам. Водородные машины обещали стать экологичным решением, но теперь их надежность под вопросом. В Польше уже говорят, что такие сбои могут замедлить переход на "зеленый" транспорт по всему миру.

По данным польских СМИ, это не первый случай проблем с водородными технологиями. В 2021 году в Германии тоже ломались похожие автобусы из-за топлива. Тогда эксперты как раз нашли примеси в водороде, которые повредили двигатели.

#польша
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